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بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 22:56 بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة | حوادث و حقوق
بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة
شهد شارع مولاي علي الشريف بمدينة بتمارة مساء اليوم الأحد أحداثا دموية بين عدد من المهاجرين الأفارقة المقيمين بذات المدينة وعدد من الباعة المغاربة بسبب خلافة حول الأحقية في مكان لعرض سلعة بالشارع


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



شهد شارع مولاي علي الشريف بمدينة بتمارة مساء اليوم الأحد أحداثا دموية بين عدد من المهاجرين الأفارقة المقيمين بذات المدينة وعدد من الباعة المغاربة بسبب خلافة حول الأحقية في مكان لعرض سلعة بالشارع المذكور وسط المدينة .

وأكدت مصادر"شوف تيفي" أن فصول هذا الصراع نشبت في البداية بين مواطن مغربي اعتاد عرض سلعته بالشارع الرئيسي لمنطقة المسيرة, وبين مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء يقوم ببيع الهواتف النقالة في ذات الشارع ، قبل أن يتطور الصراع ويعرف تدخل أصدقاء الطرفين ليتحول المكان إلى ساحة عراك دموي حقيقي، خاصة بعدما أشبع المهاجرون الأفارقة المواطن المغربي ضربا حسب ذات المصادر ، مما دفع بعض المارة إلى تخليص المواطن المغربي بل والدفاع عنه.

واستنادا لذات المصادر فإن الحادثة خلفت إصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، قبل فرار المهاجرين الأفارقة بعد حضور رجال الأمن بعين المكان تاركين بعضا من سلعهم، وقد تم الاستماع للمواطن المغربي وبعض الشهود.



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شوف تيفي المهاجرون الأفارقة شارع مولاي علي الشريف

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