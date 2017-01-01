بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية ﻿

نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء على موقعها، صورة للفنان الجزائري رضا الطالياني، وهو يضع على كتفيه راية المغرب خلال إحيائه لسهرة ليلة أمس السبت بمدينة العيون.

"شوف تيفي"+"و م ع"





نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء على موقعها، صورة للفنان الجزائري رضا الطالياني، وهو يضع على كتفيه راية المغرب خلال إحيائه لسهرة ليلة أمس السبت بمدينة العيون.

وفي تفاصيل هذا الخبر، أوضحت الوكالة بأن النجم الجزائري رضا الطلياني، اتحف، أمس السبت، جمهور مدينة العيون بعرض متميز، تم تنظيمه في إطار المهرجان الفني للشباب "وني بيك".

وبرزت موهبة رضا الطلياني، الذي كان مصحوبا بفرقته الموسيقية، جلية من خلال أدائه لمجموعة من أغانيه، فوق منصة بالهواء الطلق بساحة "الحزام"، تفاعل معها الجمهور الحاضر بحماس كبير.

فعلى إيقاعات هادرة، استهل حفلته الموسيقية بأغنية "جوزيفين"، ثم أدى أغنية "فا بيني يا خوتي فابيني" و"مافيوزي" "ومردي لامور"، و"خبز الدار"، إضافة إلى عدد من الأغاني التي اشتهر بها.

وارتفع حماس الجمهور الذي حضر العرض، بعدما التحف رضا الطلياني بالعلم المغربي لأداء العديد من أغانيه، التي رددها الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة.

وبعدما شكر المغني الجزائري الجمهور المغربي لحرارة الاستقبال، أعلن أنه سيصور بعض اللقطات من شريطه الغنائي الجديد بمدينة العيون.

كما كانت الموسيقى الحسانية الجميلة حاضرة أيضا خلال هذه الأمسية، بصوت الفنانة المتميزة، حجابوبها المتوكل التي تنتمي لمدينة العيون.

ويتميز مهرجان "وني بيك"، المنظم بالعيون تحت شعار " السلم بالتنوع " ببرنامج متنوع من الأنشطة، تبرز مواهب ومشاريع الفنانين الشباب بالجهة، الذين استفادوا من عشرة أشهر من التكوين برعاية جمعية جذور..

وأفاد المنظمون بأن مهرجان وني بيك (التي تعني أهلا وسهلا بك باللغة الحسانية)، أنهى مؤخرا، برنامج تكوين مهني تحت شعار "صوت الجنوب"، أطلقته "جذور" ومؤسسة "فوسبوكراع" في يناير 2016، حول مهن التدبير التقني ومنهجية إعداد المشاريع الثقافية والتسيير الإداري لفائدة ثلاثين شابا من أبناء جهة العيون-الساقية الحمراء.

وأوضحوا أن مهرجان "وني بيك- السلم بالتنوع" يعد فرصة للمتدربين، الذين سيسهرون على الجوانب التنظيمية والتقنية، من أجل تطبيق المعارف التي اكتسبوها طيلة مدة الدورات التكوينية.



