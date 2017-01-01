 ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير | حوادث و حقوق

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة | حوادث و حقوق

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا | دولي

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا

مؤثر وبالصور... راعي أغنام يتسبب في بتر يد ستيني بتارودانت | مجتمع

مؤثر وبالصور... راعي أغنام يتسبب في بتر يد ستيني بتارودانت

عاجل.. فالس وبونوا امون يتنافسان في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية الخاصة بالانتخابات الرئاسية | دولي

عاجل.. فالس وبونوا امون يتنافسان في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية الخاصة

خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة

مثير.. السجون عَمرُو بزاف: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية | مجتمع

مثير.. السجون عَمرُو بزاف: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على الرفع من الطاقة

يا ربي السلامة..مسخوط الوالدين سلخ الأم ديالو واغتاصب زوجة خالو في سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مسخوط الوالدين سلخ الأم ديالو واغتاصب زوجة خالو في سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 22:07 ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا | دولي
ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، اليوم الأحد، على المشاركين في المسيرات الإحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، وضمنهم فنانين ومشاهير.

شوف تيفي

 

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، اليوم الأحد،  على المشاركين  في المسيرات  الإحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، وضمنهم فنانين ومشاهير.

وكتب ترامب في تغريدته: "شاهدت احتجاجات أمس، ولكن على ما أعتقد فقد أجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ إن المشاهير يلحقون أضرارا كبيرة بالقضية".

وخرج أكثر من مليوني شخص إلى المدن الأمركية، السبت، في احتجاجات قادتها نساء معارضات لترامب الذي يخشى الكثيرون أن يلغي حقوق المرأة والمهاجرين والأقليات، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة وغيرها في أنحاء العالم،  ضد الملياردير ترامب بعد يومين من تنصيبه رئيسا للبلاد.

وشارك في الاحتجاجات مشاهير مثل المغنية مادونا والممثلات سكارليت جوهانسون واشلي جود وأميركا فيرارا والمخرج مايكل مور، وناشطة حقوق المرأة غلوريا شتاينم.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ترامب المظاهرات الإحتجاجات المشاهير المحتجين امريكا شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. فالس وبونوا امون يتنافسان في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية الخاصة بالانتخابات الرئاسية | دولي

عاجل.. فالس وبونوا امون يتنافسان في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية الخاصة بالانتخابات الرئاسية

بالفيديو.. رحلة مدرسية تنتهي بفاجعة: احتراق حافلة لنقل التلاميذ ومقتل 16 طفلا | دولي

بالفيديو.. رحلة مدرسية تنتهي بفاجعة: احتراق حافلة لنقل التلاميذ ومقتل 16 طفلا

32 قتيلا والعديد من المصابين في إنحراف قطار عن سكته بالهند | دولي

32 قتيلا والعديد من المصابين في إنحراف قطار عن سكته بالهند

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم دونالد ترامب | دولي

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء | قنوات أخرى
منذ 8 دقائق

بالفيديو..هذا ما قام به الملك محمد السادس طيلة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي جاد المالح الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد oh my Gad في الولايات | قنوات أخرى

بالفيديو | مومو يقلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الكوميدي المغربي '' جاد المالح '' الذي يستعد لتقديم عرضه الجديد ''oh my Gad'' في الولايات

موس ماهر لشوف تيفي :الداودي كان غايطلقني على مرتي ودارليا بزاف ديال المشاكيل | خارج البلاطو

موس ماهر لشوف تيفي :الداودي كان غايطلقني على مرتي ودارليا بزاف ديال المشاكيل

نسولو الناس : شنو رأيكم فزواج المغربيات بالمشاهير الأجانب؟ | نسولو الناس

نسولو الناس : شنو رأيكم فزواج المغربيات بالمشاهير الأجانب؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير | حوادث و حقوق
منذ 16 دقيقة

صادم.. العثور على جثة حارس ليلي وحالة استنفار أمني في أكادير

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة | حوادث و حقوق

بالصور: المهاجرون الأفارقة سلخو بياع و شراي مغربي اليوم بتمارة وها كيفاش كانت ردة فعل المارة

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية | ثقافة و فنون

بالصورة.. الفنان الجزائري رضا الطالياني يرفع علم المغرب في قلب الصحراء المغربية

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا | دولي

ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.