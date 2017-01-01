ترامب يرد على المشاهير والمحتجين المعارضين لتنصيبه رئيسا لأمريكا ﻿

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، اليوم الأحد، على المشاركين في المسيرات الإحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، وضمنهم فنانين ومشاهير.

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انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، اليوم الأحد، على المشاركين في المسيرات الإحتجاجية في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاً على تنصيبه رئيساً، وضمنهم فنانين ومشاهير.

وكتب ترامب في تغريدته: "شاهدت احتجاجات أمس، ولكن على ما أعتقد فقد أجرينا انتخابات. لماذا لم يصوت هؤلاء؟ إن المشاهير يلحقون أضرارا كبيرة بالقضية".

وخرج أكثر من مليوني شخص إلى المدن الأمركية، السبت، في احتجاجات قادتها نساء معارضات لترامب الذي يخشى الكثيرون أن يلغي حقوق المرأة والمهاجرين والأقليات، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة وغيرها في أنحاء العالم، ضد الملياردير ترامب بعد يومين من تنصيبه رئيسا للبلاد.

وشارك في الاحتجاجات مشاهير مثل المغنية مادونا والممثلات سكارليت جوهانسون واشلي جود وأميركا فيرارا والمخرج مايكل مور، وناشطة حقوق المرأة غلوريا شتاينم.