مؤثر وبالصور... راعي أغنام يتسبب في بتر يد ستيني بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، قد إضطرت بحر الأسبوع الماضي إلى بثر يد شخص ينحدر من منطقة أيت عبد الله بدائرة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بتارودانت، قد إضطرت بحر الأسبوع الماضي إلى بثر يد شخص ينحدر من منطقة أيت عبد الله بدائرة أولاد تايمة التابعة ترابيا لعمالة تارودانت، من أجل إنقاذ حياته.

وأفادت ذات المصادر، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 60 سنة، تعرض يوم 3 يناير من الشهر الجاري، للضرب بواسطة عصا من قبل أحد الرعاة بعد مناوشات بينهما، حيث رفض الضحية رعي الجاني الذي يبلغ 36 سنة، ماشيته بأرض في ملكيته، ليتطور الأمر إلى الضرب.

وحسب ذات المصادر المقربة من الضحية، فقد تم بثر يد الرجل الستيني بناءا على تقرير طبي، حيث أن عملية البثر جاءت لإنقاذ حياته بعد التعفنات الخطيرة الناتجة عن تعرضها للضرب، رغم العمليات الجراحية السابقة التي خضعت لها يد الضحية، والتي حددت مدة العجز في 20 يوما قبل أن يتم بثر اليد.



