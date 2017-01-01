عاجل.. فالس وبونوا امون يتنافسان في الدورة الثانية من انتخابات اليسار الفرنسي التمهيدية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل، أن نتائج جزئية، أعلنت مساء اليوم الأحد، أظهرت أن وزير التربية السابق بونوا امون سينافس رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية

"شوف تيفي"

كشفت وكالة فرانس بريس، قبل قليل، أن نتائج جزئية، أعلنت مساء اليوم الأحد، أظهرت أن وزير التربية السابق بونوا امون سينافس رئيس الوزراء السابق مانويل فالس في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي، استعدادا للانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن أمون البالغ من العمر 49 عاما، والذي يمثل الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي، تصدر النتائج ب35 في المائة من الأصوات أمام فالس البالغ 54 عاما والذي يمثل جناح اليمين وفق هذه النتائج التي شملت أكثر من 30 في المائة من مكاتب الاقتراع.