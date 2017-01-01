 خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة ﻿
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خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 21:19 خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو.. حريق مهول في شاحنة تابعة للوقاية المدنية بالطريق السيار الرباط-طنجة
شهدت الطريق السيار الرباط- طنجة٬ اليوم الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في اندلاع حريق مهول، في شاحنة تابعة للوقاية المدينة، كانت في طريقها لأحد الدواوير التي تعاني من موجة البرد.

"شوف تيفي"

 

شهدت الطريق السيار الرباط- طنجة٬ اليوم الأحد، وقوع حادث خطير، يتمثل في اندلاع حريق مهول، في شاحنة تابعة للوقاية المدينة، كانت في طريقها لأحد الدواوير التي تعاني من موجة البرد.

وحسب مصادر محلية طنجاوية فإن الشاحنة، كانت تحمل مجموعة من الأغطية لساكنة دوار امغيطن ضواحي مولاي بوسلهام٬و الذي يعرف موجة برد غير مسبوقة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن ألسنة النيران، التهمت الشاحنة بالكامل بسبب نوعية الحمولة التي كانت على متنها، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حريق مهول الساحنة مولاي لابوسلهام الرباط طنجة

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