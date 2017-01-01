يا ربي السلامة..مسخوط الوالدين سلخ الأم ديالو واغتاصب زوجة خالو في سطات.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

قامت الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بسيدي حجاج التابع لسرية مدينة سطات، أمس السبت، بإحالة شاب متهم بتعنيف والدته واغتصاب زوجة خاله على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية سطات، والتي أمرت

"شوف تيفي"



قامت الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بسيدي حجاج التابع لسرية مدينة سطات، أمس السبت، بإحالة شاب متهم بتعنيف والدته واغتصاب زوجة خاله على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية سطات، والتي أمرت بدورها بإحالته على السجن الفلاحي سيدي مومن.

وحسب مصادر سطاتية في كشفها عن تفاصيل الواقعة، فإن مصالح الدرك المذكورة، قامت بإيقاف المعني بالأمر بعد تلقيها شكاية، تفيد بأن هذا الأخير، قام بالاعتداء بالضرب على والدته ما أسفر عن إصابتها بجروح، خلال قيامه بالتسلل إلى منزل خاله في وقت متأخر من الليل واغتصاب زوجة خاله والاعتداء عليها هي الأخرى بالضرب.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الأم وزوجة خال المعني بالأمر، تقدما بشكاية معززة بشهادة طبية، بلغت مدة العجز فيها 30 يوما، موضحا بأنه تم تحديد تاريخ 26 يناير 2017 بالغرفة الجنائية بسطات، كموعد لأولى جلسات محاكة المعني الأمر المتابع من أجل الاغتصاب والهجوم على منزل الغير ليلا، والعنف ضد الأصول والضرب والجرح.