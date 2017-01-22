عاجل وبالصور.. عملية جراحية مستعجلة للإعلامية قائمة بلعوشي..وها شنو وقع ليها ﻿

نشرت الإعلامية المغربية قائمة بلعوشي على حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم الأحد، صورة لها، خلال تواجدها بأحد المستشفيات بمدينة وجدة.

"شوف تيفي"

نشرت الإعلامية المغربية قائمة بلعوشي على حسابها الخاص بالفايسبوك اليوم الأحد، صورة لها، خلال تواجدها بأحد المستشفيات بمدينة وجدة.

وكشفت بلعوشي في تديونتها بأنها تعرضت إلى إلتواء على مستوى الأمعاء، ليتم إجراء عملية جراحية مستعجلة لها بمصحة خاصة، موجهة في الوقت ذاته الشكر إلى الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية.

وكتبت قائمة بلعوشي في تديونتها "شكرا للجميع.. أنا الآن في مدينة وجدة، بإحدى المصحات، أجريت عملية جراحية مستعجلة على مستوى الأمعاء تلْواوْ..الحمد لله..كنشكر الطاقم الطبي الدكتور هبري.جواد.بوزين.حسين.