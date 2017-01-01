بالصورة..إيمان الباني ومراد يلدريم يطيران لهذا البلد بعد عرسهما الأسطوري بالصخيرات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، صورة للمغربية إيمان الباني وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم خلال مغادرتهما المغرب بأحد المطارات صوب تركيا.

"شوف تيفي"





تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، صورة للمغربية إيمان الباني وزوجها الممثل التركي مراد يلدريم خلال مغادرتهما المغرب بأحد المطارات صوب تركيا.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذه الصور، حيث تمنى الجميع للزوجين قضاء وقت ممتع بتركيا، بالحصول على حياة زوجية يعمها الهدوء والسعادة.

تجدر الإشارة إلى أن قصر المؤتمرات بالصخيرات، شهد ليلة أمس، حفل زفاف إيمان الباني ومراد يلدريم والذي عرف حضور العشرات من الوجوده الفنية البارزة بالمغرب.



