مؤثر وبالفيديو.. بعد إغمائه في المقبرة: شوفو الموقف المؤثر للبطل مهدي بناني مع والده ﻿

نشر بطل سباقات السيارات السياحية مهدي بناني قبل قليل، على حسابه الرسمي بالفايسبوك، مقطع فيديو جد مؤثر، مع تدوينة كتب فيها ''أبي ..لن ننساك''.

"شوف تيفي"



نشر بطل سباقات السيارات السياحية مهدي بناني قبل قليل، على حسابه الرسمي بالفايسبوك، مقطع فيديو جد مؤثر، مع تدوينة كتب فيها "أبي ..لن ننساك".

ويظهر هذا الفيديو المؤثر اللحظات التي جمعت بين بناني ووالده خلال فوزه في السباقات التي شارك فيها والتي تمكن من خلالها من رفع الراية الوطنية عاليا.

وتفاعل عشاق البطل مع هذا الفيديو، حيث قام الجميع من خلال تعليقاتهم بالترحم على روح الراحل وتقديم التعازي لمهدي بناني متمنين منه الصبر على قضاء الله وقدره.



