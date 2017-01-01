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بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 18:26 مؤثر.. طالب يلجأ للقضاء بأكادير بعد رفض الوزيرة جميلة مصلي إنصافه | مجتمع
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كشفت وثائق حصلت عليها ''شوف تيفي'' لجوء طالب يدعى ''سفيان الأمين'' شكاية إلى القضاء الإداري بأكادير بعد إقصائه من طرف مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير من حقه في ولوج المدرسة العليا للتكنولوجيا

شوف تيفي



كشفت وثائق حصلت عليها "شوف تيفي" لجوء طالب يدعى "سفيان الأمين" شكاية إلى القضاء الإداري بأكادير بعد إقصائه من طرف مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير من حقه في ولوج المدرسة العليا للتكنولوجيا للموسم الدراسي 2011/2012، علما أن الطالب حصل على بكالوريا في العلوم والتكنولوجيات الكهربائية من ثانوية الإدريسي التقنية بمعدل عام 14.19.

وحسب معطيات حصلت عليها "شوف تيفي" تقدم الطالب للتسجيل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير خلال الموسم الدراسي 2011/2012 إلا أنه فوجئ بتسجيل طلبة آخرين حاصلين على معدلات دون العتبة المسموح بها لولوج المدرسة العليا للتكنولوجيا ولا تتواجد أسماؤهم في لوائح المدعوين لولوج المدرسة ومنهم إبن أستاذ يدرس بنفس المدرسة وآخرين تسجلوا عن طريق "الزبونية"، مما دفع الطالب الضحية الى اللجوء للقضاء الاداري ووضع شكاية من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق به.

وأفادت ذات المصادر، أن الطالب الضحية، إنتقل للدراسة بمدينة سطات الشيء الذي كلفه مصاريف إضافية، وتعرضه لمرض السل نتج عنه تضرر رئته اليسرى وإجراء عملية و خلل وضيق في التنفس، حيث قررت المحكمة الإدارية بأكادير في آخر جلسة لها إجراء بحث مع الأطراف المعنية يوم الأربعاء 25 يناير 2017 على الساعة العاشرة صباحا لكشف الحقيقة الكاملة.

وتأتي الشكاية الجديدة للطالب الضحية، وسط سيل من الشكايات القضائية للطلبة والأساتذة على حد سواء بكليات جامعة إبن زهر، حيث قضت المحاكم في بعضها فيما أخرى مازالت في المراحل الإبتداية أو الإستئنافية.

وحصلت "شوف تيفي" كذلك على شكاية موجهة لوزارة التعليم العالي حول تلاعبات وخروقات في الدراسات العليا خاصة سلك الماستر والدكتوراه، حيث أن الطلبة أصبحوا مندهشين عند رؤية النتائج التي تظهر بها أسماء معروفة بالمدينة أو خارجها، آخرها ماستر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ثم قبول موظفين عموميين يبلغون أكثر من أربعين سنة، فيما تم رفض مجازين معطلين لم يتجاوز سن الثلاثين سنة ويتوفرون على نفس الدبلومات التي يتوفر عليها الموظفون.

من جهة ثانية، قال مصدر نقابي "لشوف تيفي" أن الوزيرة المكلفة بتدبير القطاع جميلة المصلي، لا يمكنها أن تتخذ أي قرار ضد جامعة إبن زهر نظرا لأن مسؤولا كبيرا بها ويتحكم في دواليبها، ينتمي لحزب حليف لحزب العدالة والتنمية في الحكومة، وصديق مقرب لزعيم حزب سياسي، حيث أن رئيس الحكومة نفسه لم يستطع إستصدار قرار إعادة تعيين رئيس الجامعة الحالي عمر حلي لولاية ثانية من المجلس الحكومي، إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر، بسبب التقارير السلبية التي توصل بها ضد المسؤول، لكن المصالح السياسية فرضت عليه قبول الأمر.

هذا، وقال مسؤول بجامعة إبن زهر، أن جميع الشكايات التي تتوصل بها الإدارة في جميع المدارس والكليات يتم التحقيق فيها والتأكد منها، وأن الإدارة لن تمنع أي طالب من اللجوء للقضاء، لكنها تؤكد بأن كل ما يشاع حول الجامعة وكلياتها أمر غير صحيح بالمرة، ويبقى فقط بهدف تصفية حسابات ضيقة، لن تثني الجامعة ومسؤوليها عن العمل والمثابرة.


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المحكمة ابن زهر القضاء الجامعة التحقيق الحسابات القطاع شوف تيفي

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