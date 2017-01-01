 خبر سار.. 39 دولة إفريقية توقع على طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي فورا ﻿
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خبر سار.. 39 دولة إفريقية توقع على طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي فورا

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 18:18 خبر سار.. 39 دولة إفريقية توقع على طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي فورا | بوليتيك
خبر سار.. 39 دولة إفريقية توقع على طلب عودة المغرب للإتحاد الإفريقي فورا
كشف مصدر دبلوماسي إفريقي، اليوم الأحد، أن طلب المغرب العودة إلى الإتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد قمة الاتحاد الـإفريقي الثامنة والعشرون نهاية يناير الجاري في إثيوبيا.

شوف تيفي


كشف مصدر دبلوماسي إفريقي، اليوم الأحد، أن طلب المغرب العودة إلى الإتحاد الإفريقي، حصل على توقيع 39 دولة، قبل انعقاد قمة الاتحاد الـإفريقي الثامنة والعشرون نهاية يناير الجاري في إثيوبيا.

وقال المصدر المشارك في اجتماعات الممثلين الدائمين لدول الاتحاد، في أديس أبابا، إن "طلب عودة المغرب سيتم بحثه في القمة الإفريقية التي ستنعقد يومي 30-31 يناير الجاري".

وأوضح المصدر ذاته للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، الذي يرأس الدورة الحالية للقمة، سيقدم طلب المغرب في العودة بعد أيام".

وأفاد ذات المصدر، أن "المغرب تمكن من الحصول على توقيع 39 دولة إفريقية تدعم عودته إلى الاتحاد"، حيث أنه بهذا العدد، يكون المغرب قد تجاوز حاجز ثلثي الأعضاء (37 دولة) من مجموع الدول الإفريقية الـ 53، ما يعني قبول طلبه.
وانسحب المغرب في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي حاليا)، احتجاجاً على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو".

وطلب المغرب في سبتمبر الماضي، رسمياً الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي، حيث أنه خلال القمة التي أجريت شهر يوليوز الماضي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، وجّه الملك محمد السادس، رسالة إلى قادة القارة السمراء، يعبر فيها عن رغبة المغرب في استعادة عضويته بالاتحاد، ورحّبت 28 دولة إفريقية شاركت في القمة بالطلب على الفور.

 

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المغرب اثيوبيا العاصمة كيغالي الدول العودة الإتحاد شوف تيفي

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