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بالفيديو.. بعد الرموش الاصطناعية و الكلبسات موضة الحواجب الإصطناعية ديال الشينوا تغزو الاسواق المغربية و ها شحال الثمن ديالها.

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 17:49 بالفيديو.. بعد الرموش الاصطناعية و الكلبسات موضة الحواجب الإصطناعية ديال الشينوا تغزو الاسواق المغربية و ها شحال الثمن ديالها. | منوعات
بالفيديو.. بعد الرموش الاصطناعية و الكلبسات موضة الحواجب الإصطناعية ديال الشينوا تغزو الاسواق المغربية و ها شحال الثمن ديالها.
من آخر صيحات الجمال و أهن تطورات هذا العالم المثير وبعيدا عن عمليات التاتو وزيادة خصلات الشعر أو الرموش الاصطناعية, موضة جديدة تنضاف إلى قائمة خدمات الصالونات المغربية حواجب اصطناعية صينية

"شوف تيفي " : علاء الصنوبري

 

من آخر صيحات الجمال و أهن تطورات هذا العالم المثير وبعيدا عن عمليات التاتو وزيادة خصلات الشعر أو الرموش الاصطناعية, موضة جديدة تنضاف إلى قائمة خدمات الصالونات المغربية حواجب اصطناعية صينية وبأشكال مختلفة مطابقة تماماً للحواجب الطبيعية وبالشكل والحجم واللّون الذي ترغب به الزبونة , يترواح ثمنها بين 100درهم و500 درهم و ذلك حسب جودتها .

تعتمد تقنيّة الحواجب الاصطناعية على تثبيت شريط يحتوي على شعيرات اصطناعيّة مرتبة وبطريقة مشابهة تماما لشعر الحواجب الطبيعي بواسطة غراء تلصق مباشرة على البشرة كما يمكن للسيدة التحكم في عرض الحاجب وطوله وشكله وذلك حسب رغبتها وما يلائم تفاصيل وجهها..سير على الله واللا كلشي اصطناعي..

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شوف تيفي.علاء الصنوبري.حواجب اصطناعية.

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