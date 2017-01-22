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عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب البطل الذي لقي مصرعه وهو يدافع عن زوجته لإنقاذها من الاغتصاب في طنجة+تفاصيل جد مؤلمة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 17:11 عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب البطل الذي لقي مصرعه وهو يدافع عن زوجته لإنقاذها من الاغتصاب في طنجة+تفاصيل جد مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. هذا هو الشاب البطل الذي لقي مصرعه وهو يدافع عن زوجته لإنقاذها من الاغتصاب في طنجة+تفاصيل جد مؤلمة
كشفت مصادر من الخميسات اليوم الأحد، بأن الشاب الذي فارق الحياة، أمس بغابة الرميلات بمدينة طنجة، كان يدافع عن زوجته وليست صديقته كما أشارت إلى ذلك المعطيات الأولى بخصوص الجريمة.

"شوف تيفي"

 

كشفت مصادر من الخميسات اليوم الأحد، بأن الشاب الذي فارق الحياة، أمس بغابة الرميلات بمدينة طنجة، كان يدافع عن زوجته وليست صديقته كما أشارت إلى ذلك المعطيات الأولى بخصوص الجريمة.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الهالك ينحدر من مدينة الخميسات هو "حمو.ح"، كان رقة زوجته في نزهة بالغابة المذكورة، أمس السبت، وتفاجأ بشخصين يحملان أسلحة بيضاء يحاولان اختطاف زوجته، ليقوم بعمل بطولي لإنقاذ زوجته اللحفاظ على شرفه،ما أسفر عن مقتله على الفور نتيجة تعرضه للعديد من الطعنات.

وأضافت المصادر ذاتها بأن زوجة الضحية تعرضت بدورها للطعن، وقد تم نقلها في حالة جد حرجة لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي الطعنات غابة الرميلات الجريمة

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