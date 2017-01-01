بالفيديو..التبروري تحول إلى ثلوج بالبيضاء ﻿

شهدت مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد تساقطات مهمة لما يسمى بالعامية بـ ''التبروري'' الذي غطى المدينة وجعلها تكتسي لون البياض.

"شوف تيفي"



شهدت مدينة الدار البيضاء اليوم الأحد تساقطات مهمة لما يسمى بالعامية بـ "التبروري" الذي غطى المدينة وجعلها تكتسي لون البياض.

وتحول "التبروري" بسبب تجمعه إلى شكل يشبه في تجمعه الثلوج بعد تساقطها، وهو المشهد الذي لم يعتد البيضاويين على مشاهدته.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن الداخلية والساحلية بالمغرب، عرفت على غير عادتها تساقطات مماثلة خاصة بمدينتي الرباط وفاس.