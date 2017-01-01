الفنانة القديرة ''أمينة رشيد '' في تصريح مؤثر '' مني تنشر داكشي على سعد لمجرد بأنه تحكم بعشر سنين تشوك ليا لحمي'' ﻿

وجهت الفنانة القديرة ''أمينة رشيد'' لوما شديدا لبعض المحسوبين عن وسائل الإعلام الوطنية والذين نشروا أخبارا زائفة عن ''سعد لمجرد'' والتي تحدثت عن إدانته بــ 10 سنوات حبسا.

شوف تيفي : ف.ع





وجهت الفنانة القديرة "أمينة رشيد" لوما شديدا لبعض المحسوبين عن وسائل الإعلام الوطنية والذين نشروا أخبارا زائفة عن "سعد لمجرد" والتي تحدثت عن إدانته بــ 10 سنوات حبسا.



و أضافت "أمنية رشيد" في تصريح مؤثر لــ"شوف تيفي" , أن هذا افتراء على الفنان المغربي , قائلة "داكشي لي تنشر شوك ليا لحمي مني قريت سعد حكمو عليه بـ 10سنين". مطالبة بضرورة تحري الصدق في نشر المعلومات والأخبار.



وكانت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت عدد من الأخبار تفيد أن المحكمة الباريسية قد أصدرت حكمها النهائي في حق سعد بإدانته بـ10سنوات سجنا , قبل أن ينشر الفنان ''البشير عبدو'' والد ''سعد لمجرد'' على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك , تدوينة مؤثرة وقعها باسمه و باسم زوجته ''نزهة الركراكي'', نفى من خلالها ما وصفه بالأخبار و الإشاعات المغرضة التي تلاحق ابنه المعتقل بباريس.









