عاجل وبالصور.. دفن والد مهدي بناني وسط أجواء من الحزن في فاس ﻿

تم قبل قليل من يومه الأحد، دفن والد بطل رالي السيارات السياحية مهدي بناني بمقبرة الفردوس بمدينة فاس وسط حضور كبير لأهل وأقرباء الراحل.

"شوف تيفي"

تم قبل قليل من يومه الأحد، دفن والد بطل رالي السيارات السياحية مهدي بناني بمقبرة الفردوس بمدينة فاس وسط حضور كبير لأهل وأقرباء الراحل.

وحسب موفد "شوف تيفي" فإن مراسيم الدفن، عرفت غياب وجوه معروفة بالمغرب، موضحا بأن بناني لم يتحمل فراق والده، حيث دخل في نوبة بكاء هستيرية كاد معها أن يغمى عليه.

وأضاف الموفد بأن أجواء من الحزن الشديد عمت جنازة الراحل، الذي فارق الحياة أمس السبت بمراكش قبل أن يتم دفنه حسب وصيته بالعاصمة العلمية فاس التي تعتبر مسقط رأس عائلة بناني.