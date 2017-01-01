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بالفيديو.. رحلة مدرسية تنتهي بفاجعة: احتراق حافلة لنقل التلاميذ ومقتل 16 طفلا

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 15:32 بالفيديو.. رحلة مدرسية تنتهي بفاجعة: احتراق حافلة لنقل التلاميذ ومقتل 16 طفلا | دولي
بالفيديو.. رحلة مدرسية تنتهي بفاجعة: احتراق حافلة لنقل التلاميذ ومقتل 16 طفلا
شهد شمال إيطاليا بالقرب من مدينة فيرونا، ليلة أمس السبت، فاجعة حقيقية، قتل خلالها 16 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في حادث احتراق حافلة تقل تلاميذ.

"شوف تيفي"

شهد شمال إيطاليا بالقرب من مدينة فيرونا، ليلة أمس السبت، فاجعة حقيقية، قتل خلالها 16 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في حادث احتراق حافلة تقل تلاميذ.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فإن إدارة المطافئ الإيطالية، أكدت أن 16 شخصا على الأقل معظمهم تلاميذ، قتلوا، بينما جرح 39 آخرون في حادث تحطم حافلة نقل مدرسي واحتراقها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحايا هم تلاميذ قادمون من هنغاريا صوب إيطاليا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة كانوا في رحلة مدرسية، قبل أن تتعرض حافلتهم لحادث اصطدام تسب في اندلاع النيران بها.

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المغرب شوف تيفي الضحايا هنغاريا رحلة مدرسية

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