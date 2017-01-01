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صادم وبالفيديو.. ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: خادمة تنتحر بسبب سوء معاملة مشغلها السعودي

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 15:14 صادم وبالفيديو.. ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: خادمة تنتحر بسبب سوء معاملة مشغلها السعودي | حوادث و حقوق
صادم وبالفيديو.. ممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة: خادمة تنتحر بسبب سوء معاملة مشغلها السعودي
تناقلت العديد من الصفحات العربية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله عاملة أسيوية جثة هامدة عقب قيامها بالانتحار.


"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات العربية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله عاملة أسيوية جثة هامدة عقب قيامها بالانتحار.

وحسب متداولي هذا الفيديو والنشطاء المعلقين عليه، فإن تفاصيل هذه الحادثة الخطيرة وقعت بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت عاملة أسيوية بإنهاء حياتها بطريقة بشعة من خلال شنق نفسها بسبب سوء معاملة مشغلها السعودي.

وتفاعل النشطاء العرب بكثافة مع هذا الفيديو المؤلم، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد، بسبب المعاملة الغير الإنسانية للخادمات في بعض البيوت السعودية، واللائي يتعرضن بشكل يومي للتعذيب والإهانة.

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المغرب شوف تيفي مقطع فيديو عاملة أسيوية السعودي

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