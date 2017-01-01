رسميا..إنطلاق قمة الإتحاد الإفريقي بإثيوبيا وسط ترحيب كبير بعودة المغرب للمنظمة ﻿

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة ال28 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك فى الفترة مابين 22 إلى 31 يناير 2017، وسط ترقب بما ستسفر عنه القمة بخصوص موضوع عودة المغرب للمنظمة.

شوف تيفي





تنطلق اليوم الأحد فعاليات الدورة ال28 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك فى الفترة مابين 22 إلى 31 يناير 2017، وسط ترقب بما ستسفر عنه القمة بخصوص موضوع عودة المغرب للمنظمة.

وحسب تقارير إعلامية دولية، قادمة من أديس أبابا، صرح روجيه انكودو دانج، رئيس البرلمان الإفريقي، في بيان له أمس السبت ، أن انعقاد مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2017 تحت شعار، "تعزيز الرصد الديمغرافي البشري من خلال الاستثمار في الشباب"، بمثابة اختيار موفق وتذكير ممتاز لهيئاتنا التشريعية لإرساء الأسس السليمة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى غاية سنة 2030 وكذلك أهداف الاتحاد الإفريقي لعام 2063

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ويحظى ملف طلب المغرب العودة للإتحاد الإفريقي، بإهتمام إفريقي كبير، حيث تشير أغلب التقارير والمعطيات المتوفرة، عن ترحيب أكثر من 40 دولة إفريقية بالطلب المغربي العودة للمنظمة التي لعب دورا أساسيا في إخراجها للوجود في ستينيات القرن الماضي.





