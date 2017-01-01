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الفنانة الكبيرة أمينة رشيد : لا أعرف ''ايمان الباني'' و لم توجه لي أية دعوة لحضور زفافها

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 14:36 الفنانة الكبيرة أمينة رشيد : لا أعرف ايمان الباني و لم توجه لي أية دعوة لحضور زفافها | ثقافة و فنون
الفنانة الكبيرة أمينة رشيد : لا أعرف ''ايمان الباني'' و لم توجه لي أية دعوة لحضور زفافها
أكدت النجمة المغربية القديرة ''أمنية رشيد''، أنها لم تحضر زفاف النجمة ''إيمان الباني'' والفنان التركي ''مراد يلدريم''، كما أنها لم تتلق أصلا أية دعوة للحضور محملة المسؤولية للمكلف عن توزيع الدعوات على

شوف تيفي : ف.ع

 

  أكدت النجمة المغربية القديرة "أمنية رشيد"، أنها لم تحضر زفاف النجمة "إيمان الباني" والفنان التركي "مراد يلدريم"، كما أنها لم تتلق  أصلا أية دعوة للحضور محملة المسؤولية للمكلف عن توزيع الدعوات على الفنانين والذي أسقط اسمها سهوا أو عن عمد من لائحة الفنانين المدعويين.

وأضافت "أمنية رشيد"أنها  لا تعرف "ايمان الباني" وأنه ليست لديها أية علاقة بالفنانة المذكورة و أن معرفتها بالنجمة المذكورة تنحصر في بعض المقالات التي كتبتها بعد المنابر الإعلامية الوطنية عن زفاف الفنانة المغربية والنجم التركي، نافية في الوقت ذات أن تكون على خلاف معها كما روجت له بعض المواقع، متمنية لها زفافا سعيدا ميمونا.

وكانت المغربية "إيمان الباني" قد أحيت حفل زفافها الثاني على النجم التركي "مراد يلدريم"، ليلة  السبت  الأحد بالمغرب بقصر المؤتمرات بالصخيرات , حضرته عدد من الوجوه  الإعلامية و الفنية .

 

 

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‫شوف تيفي

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أمنية رشيد مراد يلدريم إيمان الباني قصر المؤتمرات بالصخيرات

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