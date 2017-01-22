عاجل..بعد اعتقاله: هذا هو مصير قاتل صديقته هدى في حي الألفة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الشاب ''منير'' مرتكب جريمة قتل في حق صديقته ''هدى'' بحي الألفة بالبيضاء، تم نقله أمس السبت إلى السجن المدني عكاشة إلى غاية انتهاء التحقيق في الجريمة التي هزت منطقة الحاج فاتح بحي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن الشاب "منير" مرتكب جريمة قتل في حق صديقته "هدى" بحي الألفة بالبيضاء، تم نقله أمس السبت إلى السجن المدني عكاشة إلى غاية انتهاء التحقيق في الجريمة التي هزت منطقة الحاج فاتح بحي الألفة بالدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني، اعترف أمس أمام الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بالمنسوب إليه، خاصة بعد أن كشف التقرير الطبي بأن الضحية، فارقت الحياة نتيجة تعرضها لضربة على مستوى الرأس ما تسبب لها في نزيف داخلي.

تجدر الإشارة إلى أن الجاني، أقدم على قتل المسماة "هدى" بمنزل أسرته بعد اختطافها بسبب رفض عائلتها لفكرة الزواج بها، نظرا لنشاطه الإجرامي.