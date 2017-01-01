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32 قتيلا والعديد من المصابين في إنحراف قطار عن سكته بالهند

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 13:58 32 قتيلا والعديد من المصابين في إنحراف قطار عن سكته بالهند | دولي
32 قتيلا والعديد من المصابين في إنحراف قطار عن سكته بالهند
قتل اثنان وثلاثون شخصاً على الأقل وأصيب ما يزيد عن خمسين آخرين في حادث انحراف قطار عن سكته قرب محطة ''كونيرو''، جنوب شرق الهند في وقت مبكر اليوم الأحد.

شوف تيفي




قتل اثنان وثلاثون شخصاً على الأقل وأصيب ما يزيد عن خمسين آخرين في حادث انحراف قطار عن سكته قرب محطة "كونيرو"، جنوب شرق الهند في وقت مبكر اليوم الأحد.

وأفادت مصادر أمنية هندية "لأورو نيوز" بكون تسع عربات بينها القاطرة خرجت عن القضبان، وأن معظم المصابين والوفيات كانوا في عربات النوم الثلاث، حيث أن هذا القطار السريع كان متجهاً من "جاغدالبور" الى "بوبانسوار" بولاية "اندرا براديش".

وحسب ذات المصادر، فالخبراء بدأوا تحقيقاتهم لمعرفة أسباب هذا الحادث ولم يؤكدوا وجود تخريب، حيث قالت "شاندراليخا موخيرجي" المتحدثة عن مؤسسة سكك الحديد الهندية بأنه “يمكننا رؤية سكة الحديد تكسرت في مكانين، حيث أن الإطارات يمكن رؤية تكسرهما، وهذا ما أفاد به فريق الخبراء”.

سكك الحديد الهندية التي يستخدمها حوالي ثلاثة وعشرين مليون شخص يومياً، بنيت إبان الاستعمار الهندي وهي تعاني من مشاكل تتعلق بسلامة شبكتها بسبب ضعف الاستثمارات وإعطاء أولوية لإبقاء أسعار التذاكر منخفضة.

وفي آخر حادث خطير قُتل 150 شخصا عندما خرج قطار عن القضبان أواخر العام الماضي في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، وسجلت الهند مقتل 27581 شخصا في حوادث قطارات في 2014 مع سقوط معظم الضحايا من القطارات أثناء سيرها أو تعرضهم للدهس.

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