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نشرة إنذارية خاصة..استمرار تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية في المملكة اليوم الأحد

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 13:49 نشرة إنذارية خاصة..استمرار تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية في المملكة اليوم الأحد | مجتمع
نشرة إنذارية خاصة..استمرار تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية في المملكة اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يستمر تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية، اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، بأقصى شمال شرق المملكة، خاصة بالسعيدية وبركان

"شوف تيفي"+و م ع"

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يستمر تهاطل أمطار قوية مع هبوب رياح قوية، اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، بأقصى شمال شرق المملكة، خاصة بالسعيدية وبركان ووجدة وجرادة.

وأضافت المديرية، في نشرة خاصة، أن تساقطات مطرية معتدلة أحيانا، مرتقبة أيضا خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف نهار اليوم ويوم غد الاثنين بمناطق القنيطرة والرباط- سلا والصخيرات- تمارة والمحمدية وبوزنيقة والدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النشرة الخاصة المتعلقة بموجة البرد والتساقطات الثلجية مازالت سارية.

 

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المغرب شوف تيفي أمطار شمال البرد التساقطات الثلجية السعيدية

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