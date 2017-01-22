 عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿
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عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 13:18 عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته هدى في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة
في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي الألفة بالبيضاء، وسط الأسبوع الجاري والتي قتل خلالها شاب صديقته المسماة ''هدى'' بطريقة بشعة، علمت ''شوف تيفي'' بأن التقرير الطبي كشف بأن هذه الأخيرة توفيت بسبب تعرضها

"شوف تيفي"

في جديد الجريمة المروعة التي هزت حي الألفة بالبيضاء، وسط الأسبوع الجاري والتي قتل خلالها شاب صديقته المسماة "هدى" بطريقة بشعة، علمت "شوف تيفي" بأن التقرير الطبي كشف بأن هذه الأخيرة توفيت بسبب تعرضها لنزيف داخلي على مستوى الرأس نتيجة تلقيها لضربة بواسطة ما يسمى بالعالمة "المادرية"، بالإضافة إلى إصابتها بكسور في العديد من الأضلع نتيجة قيام مرتكب الجريمة بتوجيه العديد من الركلات لها بعد أن فارقت الحياة.

وكشفت والدة الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي" اليوم الأحد وهي تذرف الدموع بحرقة بأن فلذة كبدها، ووريت الثرى الخميس الماضي بمقبرة الرحمة، موضحة بأن مقتلها بتلك الطريقة المؤلمة، شكل صدمة للجميع.

وأوضحت هذه الأم المكلومة، في كشفها عن بعض تفاصيل الجريمة بأن "منير" وهو مرتكب الجريمة، أبلغها ليلة الفاجعة، بأن ابنتها أغمي عليها في مرآب منزله في محاولة منه للتستر على جريمته، لتسارع صوب المكان، حيث شاهدتها وهي جثة هامدة وهو الأمر الذي أكده مسعف بسيارة للإسعاف والذي حل بدوره بعين المكان بعد أن تم إبلاغه بأن الأمر يتعلق بحالة إغماء.

وطالبت الأم العدالة بفرض أشد العقوبات على مرتكب جريمة قتل ابنتها التي كانت في 20 من العمر، وبمحاسبة والدته التي شاركت على حد تعبيرها في الجريمة.

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المغرب شوف تيفي حي الألفة التقرير الطبي الرفس كسور مرآب الإسعاف

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