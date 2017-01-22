بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية'' ﻿

بعث الحسين الوردي الوزير المكلف بتسيير قطاع الصحة، برسالة شكر وعرفان وتهنئة ''لرشيد المالوكي'' بعد إعفائه من المسؤولية كمدير جهوي لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات.

شوف تيفي

بعث الحسين الوردي الوزير المكلف بتسيير قطاع الصحة، برسالة شكر وعرفان وتهنئة "لرشيد المالوكي" بعد إعفائه من المسؤولية كمدير جهوي لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات.

وحسب الرسالة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، خاطب الوردي المدير الجهوي السابق بكلمات دبلوماسية منتقاة، أعلن من خلالها نهاية فترة تحمّل المدير المسؤولية على صعيد الجهة، حيث إعترف الوزير بالمجهودات التي بذلها المسؤول على رأس الجهة التي حلّ بها قادما من المندوبية الإقليمية الفداء مرس السلطان، قبل أن يتم توسيع صلاحياته انسجاما والتقسيم الجهوي الجديد، حيث "أقرّ الحسين الوردي بأن سياقات تدخلات المدير الجهوي السابق وأداءه لمهامه واجهتها صعوبات".

وسبق لمصادر "شوف تيفي" أن رجحت بأن السبب الرئيسي لإعفاء المالوكي من على رأس المديرية الجهوية للصحة بجهة البيضاء سطات، جاء كردّ فعل على خلفية تصريح إذاعي على أثير إحدى الإذاعات الخاصة بالدارالبيضاء مؤخرا، فيما مصادر رسمية أخرى أكدت أن الإعفاء جاء استجابة لطلب المدير الجهوي السابق لدواعي صحية.

وعين الحسين الوردي مندوبة الصحة بأنفا، كمكلفة بتسيير شؤون المديرية الجهوية للصحة، بجهة الدار البيضاء- سطات، على حين قدوم الوزير المقبل والحكومة المقبلة، لإعلان عن شغور المنصب لتنظيم مباراة للمسؤول الأول عن قطاع وزارة الصحة بجهة الدار البيضاء.