مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بأن جمهور المطربة شاهيناز، تفاجئوا بقرار خلعها للحجاب بعد ارتدائها له لمدة 10 سنوات.

"شوف تيفي"





كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بأن جمهور المطربة شاهيناز، تفاجئوا بقرار خلعها للحجاب بعد ارتدائها له لمدة 10 سنوات.

وحسب موقع "اخبارك" المصري، فإن شاهيناز، قررت الإعلان عن خلعها للحجاب من خلال جلسة تصوير خضعت لها لتظهر لأول مرة لجمهورها من غير الحجاب من خلال هذه الصور.

وأضاف الموقع ذاته بأن ظهور شاهيناز بهذا الشكل، أثار العديد من التساؤلات، ولذلك خرجت للدفاع عن نفسها وتحدثت عن قرارها هذا، وطلبت من الجميع احترام هذا القرار

وقالت "شاهيناز " في مداخلة هاتفية ببرنامج "الوسط الفني" على قناة "Ltc" عن هذا القرار، فقالت "كل إنسان ليه قناعات في حياته وفي حياة كل شخص مساحة خاصة، فكرة ارتدي الحجاب أو أخلعه فهي حرية شخصية، عندما ارتديت الحجاب كان قراري وعندما خلعته كان قراري أيضا، أتمنى كما أحترم جمهوري أن يحترموني ويحترموا قراري".



