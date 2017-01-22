 مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته هدى في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم دونالد ترامب | دولي

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 12:28 مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون
مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات
كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بأن جمهور المطربة شاهيناز، تفاجئوا بقرار خلعها للحجاب بعد ارتدائها له لمدة 10 سنوات.

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بأن جمهور المطربة شاهيناز، تفاجئوا بقرار خلعها للحجاب بعد ارتدائها له لمدة 10 سنوات.

وحسب موقع "اخبارك" المصري، فإن شاهيناز، قررت الإعلان عن خلعها للحجاب من خلال جلسة تصوير خضعت لها لتظهر لأول مرة لجمهورها من غير الحجاب من خلال هذه الصور.

وأضاف الموقع ذاته بأن ظهور شاهيناز بهذا الشكل، أثار العديد من التساؤلات، ولذلك خرجت للدفاع عن نفسها وتحدثت عن قرارها هذا، وطلبت من الجميع احترام هذا القرار

وقالت "شاهيناز " في مداخلة هاتفية ببرنامج "الوسط الفني" على قناة "Ltc" عن هذا القرار، فقالت "كل إنسان ليه قناعات في حياته وفي حياة كل شخص مساحة خاصة، فكرة ارتدي الحجاب أو أخلعه فهي حرية شخصية، عندما ارتديت الحجاب كان قراري وعندما خلعته كان قراري أيضا، أتمنى كما أحترم جمهوري أن يحترموني ويحترموا قراري".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شاهيناز الحجاب الوسط الفني جلسة تصوير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..هذا ما طلبه السفير التركي من الفنان لطيفة رأفت في زفاف المغربية إيمان الباني والتركي مراد يلدريم | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا ما طلبه السفير التركي من الفنان لطيفة رأفت في زفاف المغربية إيمان الباني والتركي مراد يلدريم

بعد الروخ ممثلة مغربية مشهورة تعترف أن الكاميرا الخفية جار و مجرور مفبركة | ثقافة و فنون

بعد ''الروخ'' ممثلة مغربية مشهورة تعترف أن الكاميرا الخفية ''جار و مجرور'' مفبركة

بالفيديو..بداية وصول مجموعة من الفنانين والمشاهير لعرس إيمان الباني ومراد يلدريم...وهذه أسماءهم | ثقافة و فنون

بالفيديو..بداية وصول مجموعة من الفنانين والمشاهير لعرس إيمان الباني ومراد يلدريم...وهذه أسماءهم

بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو | نسولو الناس
منذ 45 دقيقة

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس | خارج البلاطو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء | خارج البلاطو

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين | خارج البلاطو

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته هدى في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.