 المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم دونالد ترامب | دولي

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح قاهر المستحيل يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه | منوعات

وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح ''قاهر

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 12:18 المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل
كشف معهد ''ستوكهولم'' لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف ما تستورده القارة الافريقية من الأسلحة وذلك كما أعزاه التقرير الى الوضع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



كشف معهد "ستوكهولم" لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف ما تستورده القارة الافريقية من الأسلحة وذلك كما أعزاه التقرير الى الوضع الاقتصادي الجيد نسبياً للبلدين،

وأردف معهد "ستوكهولم" أن البلدين يراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في النوايا مما جعل البلدين يدخلان في سباق محموم نحو التسلح.

واستنادا الى بيانات معهد "ستوكهولم"، فإن كلفة صفقات المغرب من السلاح ما بين سنتي 1956 و2015 بلغ أزيد من 10.5 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 102.59 مليار درهم، كما أكدت البيانات أن المغرب أنفق أزيد من 614 مليون دولار أي حوالي 6.18 مليار درهم على شراء السلاح ما بين 2014 و2015, أما سنة 2011 لوحدها فقد بلغت قيمة صفقات المغرب من السلاح حوالي 1.4 مليار دولار، أي أزيد من 14 مليار درهم. وبلغ حجم مشتريات الجزائر من السلاح حوالي 25.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2015. في حين، أنفق البلد على السلاح ما يزيد عن 11.3 مليار دولار ما بين 2014 و2015.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت أن روسيا والمغرب قد شرعتا في مفاوضات لتوقيع عقد تسليم المغرب غواصة غير نووية من مشروع 677 "لادا" (آمور-1650) روسية الصنع، في غشت من السنة الماضية، وسيتم تزويد الغواصة التي سترسل إلى المغرب بصواريخ كروز "كلاب" المعروفة على نطاق واسع باسم "كاليبر".
وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع ثلث السلاح في العالم. ومعظم واردات المغرب من السلاح تأتي من أمريكا، في حين تلجأ الجزائر إلى روسيا بالدرجة الأولى لشراء السلاح وكان الجيش المغربي قد اقتنى في وقت سابق دبابات «مي1 أبرامز» ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات "Dow" أمريكية الصنع قصد تعزيز قدراته الحربية.



إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ستوكهولم شوف تيفي القارة الافريقية السلاح روسيا والمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء | بوليتيك

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو | نسولو الناس
منذ 41 دقيقة

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس | خارج البلاطو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء | خارج البلاطو

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين | خارج البلاطو

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.