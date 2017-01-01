المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف معهد ''ستوكهولم'' لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف ما تستورده القارة الافريقية من الأسلحة وذلك كما أعزاه التقرير الى الوضع

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





كشف معهد "ستوكهولم" لأبحاث السلام في تقريره السنوي حول تجارة السلاح في العالم، أن المغرب والجزائر اشتريا أكثر من نصف ما تستورده القارة الافريقية من الأسلحة وذلك كما أعزاه التقرير الى الوضع الاقتصادي الجيد نسبياً للبلدين،



وأردف معهد "ستوكهولم" أن البلدين يراقبان بعضهما البعض بشكوك كبيرة في النوايا مما جعل البلدين يدخلان في سباق محموم نحو التسلح.



واستنادا الى بيانات معهد "ستوكهولم"، فإن كلفة صفقات المغرب من السلاح ما بين سنتي 1956 و2015 بلغ أزيد من 10.5 مليار دولار، أي ما يعادل أزيد من 102.59 مليار درهم، كما أكدت البيانات أن المغرب أنفق أزيد من 614 مليون دولار أي حوالي 6.18 مليار درهم على شراء السلاح ما بين 2014 و2015, أما سنة 2011 لوحدها فقد بلغت قيمة صفقات المغرب من السلاح حوالي 1.4 مليار دولار، أي أزيد من 14 مليار درهم. وبلغ حجم مشتريات الجزائر من السلاح حوالي 25.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1961 إلى 2015. في حين، أنفق البلد على السلاح ما يزيد عن 11.3 مليار دولار ما بين 2014 و2015.



وكانت تقارير سابقة قد أشارت أن روسيا والمغرب قد شرعتا في مفاوضات لتوقيع عقد تسليم المغرب غواصة غير نووية من مشروع 677 "لادا" (آمور-1650) روسية الصنع، في غشت من السنة الماضية، وسيتم تزويد الغواصة التي سترسل إلى المغرب بصواريخ كروز "كلاب" المعروفة على نطاق واسع باسم "كاليبر".

وحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تبيع ثلث السلاح في العالم. ومعظم واردات المغرب من السلاح تأتي من أمريكا، في حين تلجأ الجزائر إلى روسيا بالدرجة الأولى لشراء السلاح وكان الجيش المغربي قد اقتنى في وقت سابق دبابات «مي1 أبرامز» ومنظومات صواريخ مضادة للدبابات "Dow" أمريكية الصنع قصد تعزيز قدراته الحربية.







