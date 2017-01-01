خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية ستنظم مباراة خاصة بتوظيف الأستاذات المتدربات اللواتي كنا في فترة حمل ووضع إبان إجتياز زملائهم للمباراة، التي أعلنت نتائجها مؤخرا برسوب لأكثر من 150

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كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية ستنظم مباراة خاصة بتوظيف الأستاذات المتدربات اللواتي كنا في فترة حمل ووضع إبان إجتياز زملائهم للمباراة، التي أعلنت نتائجها مؤخرا برسوب لأكثر من 150 أستاذا متدربا بالإضافة إلى آخرين بمركز العرفان بالرباط.

وأعلنت مصالح وزارة التربية الوطنية، عن نتائج المباراة السابقة التي جرت كتابيا أيام 14 و15 و16 دجنبر، فيما الشفوي والعملي أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر 2017، والتي أعلنت نتائجها بحر الأسبوع المنقضي والتي خلفت موجة غضب كبيرة بعد ترسيب أزيد من 150 أستاذا إجتازوا جميع مراحل المباراة، حيث تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين للرد على النتائج الأخيرة رغم قرب توصلهم بمحاضر الإلتحاق بالأقسام، والتي ستجبرهم العودة إلى العمل أو التشطيب عليهم من الوظيفة العمومية خلال 7 أيام كما هو متعارف عليه قانونيا.

من جهة ثانية، قال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن مباراة توظيف الأستاذات اللواتي كنا في حالة حمل أو وضع، هو إتفاق سابق بين التنسيقية ومصالح وزارة التربية الوطنية وفاعلين آخرين، لكن السؤال الحقيقي هو متى سيتم الإعلان عن المباراة، حيث أنه لحدود اليوم ليس هناك إعلان عن المباراة.

وأوضح ذات المصادر، أن التنسيقية لن تسمح بترسيب 150 أستاذا متدربا بينهم، كفاءات من خيرة الأساتذة الموجودين في التنسيقية، حيث أن نجاح جميع فوج الأساتذة المتدربين هي جوهر الإتفاق الرسمي في شهر أبريل، أما السياسة التي تنهجها الوزارة حاليا بترسيب الأساتذة في مركز العرفان بالإضافة إلى 150 آخرين هو تراجع عن الإتفاق.





