 خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم دونالد ترامب | دولي

البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح قاهر المستحيل يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه | منوعات

وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح ''قاهر

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 12:14 خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف الحوامل والراسبين | بوليتيك
خــــــــاص.. وزارة التربية الوطنية تنظم مباراة خاصة لتوظيف ''الحوامل'' و''الراسبين''
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية ستنظم مباراة خاصة بتوظيف الأستاذات المتدربات اللواتي كنا في فترة حمل ووضع إبان إجتياز زملائهم للمباراة، التي أعلنت نتائجها مؤخرا برسوب لأكثر من 150

شوف تيفي


كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية الوطنية ستنظم مباراة خاصة بتوظيف الأستاذات المتدربات اللواتي كنا في فترة حمل ووضع إبان إجتياز زملائهم للمباراة، التي أعلنت نتائجها مؤخرا برسوب لأكثر من 150 أستاذا متدربا بالإضافة إلى آخرين بمركز العرفان بالرباط.

وأعلنت مصالح وزارة التربية الوطنية، عن نتائج المباراة السابقة التي جرت كتابيا أيام 14 و15 و16 دجنبر، فيما الشفوي والعملي أيام 26 و27 و28 و29 دجنبر 2017، والتي أعلنت نتائجها بحر الأسبوع المنقضي والتي خلفت موجة غضب كبيرة بعد ترسيب أزيد من 150 أستاذا إجتازوا جميع مراحل المباراة، حيث تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين للرد على النتائج الأخيرة رغم قرب توصلهم بمحاضر الإلتحاق بالأقسام، والتي ستجبرهم العودة إلى العمل أو التشطيب عليهم من الوظيفة العمومية خلال 7 أيام كما هو متعارف عليه قانونيا.

من جهة ثانية، قال مصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أن مباراة توظيف الأستاذات اللواتي كنا في حالة حمل أو وضع، هو إتفاق سابق بين التنسيقية ومصالح وزارة التربية الوطنية وفاعلين آخرين، لكن السؤال الحقيقي هو متى سيتم الإعلان عن المباراة، حيث أنه لحدود اليوم ليس هناك إعلان عن المباراة.

وأوضح ذات المصادر، أن التنسيقية لن تسمح بترسيب 150 أستاذا متدربا بينهم، كفاءات من خيرة الأساتذة الموجودين في التنسيقية، حيث أن نجاح جميع فوج الأساتذة المتدربين هي جوهر الإتفاق الرسمي في شهر أبريل، أما السياسة التي تنهجها الوزارة حاليا بترسيب الأساتذة في مركز العرفان بالإضافة إلى 150 آخرين هو تراجع عن الإتفاق.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المرسبين الحوامل الوزارة المصالح التوظيف الوزارة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان | بوليتيك

عاجل:الملك محمد السادس يعطي أوامر عاجلة بخصوص ساكنة جمهورية جنوب السودان

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء | بوليتيك

الوردي يُعين قيادية بحزب الأحرار مديرة جهوية للصحة بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو | نسولو الناس
منذ 45 دقيقة

أحسن شعب فالعالم : المغاربة يقاومون البرد الشديد بالعدس اللوبيا البيصارة الحريرة..آجيو تشوفو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس | خارج البلاطو

شوفو مراد يلدريم كيفاش تيبوس مراتو إيمان ألباني ليلة العرس

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء | خارج البلاطو

بالفيديو.. لحظة وصول جثة أب والد البطل مهدي بناني إلى فاس..أجواء مؤثرة من الحزن والبكاء

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين | خارج البلاطو

هادو هوما كبار المشاهير الذي حضروا عرس إيمان الباني ومراد يلدريم ..شوفو آش قالوا على العرس والعروسين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته هدى في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المثيرة | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

عاجـــــــــــل.. التقرير الطبي يفك لغز جريمة قتل شاب لصديقته ''هدى'' في حي الألفة بالبيضاء..وهذه هي

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء بكلمات دبلوماسية | بوليتيك

بالوثيقة...الحسين الوردي يعفي المدير الجهوي للصحة بالدار البيضاء ''بكلمات دبلوماسية''

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو والصور.. فنانة مصرية معروفة تصدم الجميع وتخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 10 سنوات

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

المغرب والجزائر حازتا على نصف صفقات السلاح بإفريقيا وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 15:00 GMT

الموت يفجع البطل مهدي بناني

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.