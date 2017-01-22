 خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
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خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 12:00 خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو والصور..شوفو الحكرة: عملية سطو بالسيوف على محل لبيع الهواتف النقالة بالرباط..وهذه هي التفاصيل الصادمة
شهد محل لبيع الهواتف النقالة يوجد على مستوى حي المسيرة بمدينة الرباط، خلال الأسبوع الجاري، عملية سطو، نفذها شخصان يحملان الأسلحة البيضاء.

"شوف تيفي"

شهد محل لبيع الهواتف النقالة يوجد على مستوى حي المسيرة بمدينة الرباط، خلال الأسبوع الجاري، عملية سطو، نفذها شخصان يحملان الأسلحة البيضاء.

ويظهر مقطع فيديو التفاصيل الخطيرة لهذه العملية، حيث قام شخصان يحملان الأسلحة البيضاء بالسطو على المحل وإرهاب سيدة كانت بداخلة، قبل أن يقوما بشرملة أحد الأشخاص الذي حاول منعهما.

وبين الفيديو ملامح المتورطين في هذه العملية، وهو ما جعل المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعد نشره يطالبون المصالح الأمنية بإيقافهما على الفور وتسليمهما للعدالة.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي المسيرة الأسلحة البيضاء شرملة المغاربة حي المسيرة الرباط

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