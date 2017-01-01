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البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 11:58 البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم دونالد ترامب | دولي
البيت الأبيض يكشف عن الزعماء الأولين الذين سيلتقيهم ''دونالد ترامب''
قال المتحدث باسم الأبيض، إن رئيسة الحكومة البريطانية ''تيريزا ماي'' ستكون أول زعيم عالمي تلتقي الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ''دونالد ترامب.''

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قال المتحدث باسم الأبيض، إن رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" ستكون أول زعيم عالمي تلتقي الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب."

وأوضح البيت الأبيض عن اجتماع قريب للرئيس الأمريكي الجديد مع رئيسة الوزراء البريطانية والرئيس المكسيكي وسط قلق من الطريقة التي ستؤثر بها رئاسته على علاقات واشنطن بهذين البلدين.

وقال "شون سبايسر" المتحدث باسم البيت الأبيض السبت 21 يناير، أن دونالد ترامب سيلتقي يوم الجمعة المقبل مع تيريزا ماي في واشنطن كأول مسؤول سياسي خارجي يلتقيه ترامب بعد توليه مهامه الرئاسية.

وبحسب خبراء، سيكون هذا الاجتماع فرصة لماي التي واجهت صعوبة في بادئ الأمر ببناء علاقات مع فريق ترامب الانتقالي لبحث ما يوصف منذ فترة طويلة "بالعلاقة الخاصة" بين البلدين وهي محور أساسي في سياسة بريطانيا الخارجية.

وكانت ماي قد قالت في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" مؤخرا، إنها واثقة من أن ترامب "سيعترف بأهمية حلف شمال الأطلسي" على الرغم من تأكيداته في الأيام السابقة أنه تحالف "عفا عليه الزمن"، وأضافت رئيسة الحكومة البريطانية، "أتطلع إلى مناقشة هذه القضايا وغيرها عندما نلتقي في واشنطن".

كما أضاف المتحدث بأن ترامب سيلتقي بعد ماي الرئيس المكسيكي بينا نييتو في 31 يناير الجاري ، مشيرا إلى أن التجارة ستكون جزءا من أجندة الاجتماع إلى جانب ملف الهجرة والأمن، مشيرا إلى أن اللقاء سيتطرق أيضا إلى قضية الجدار الذي تعهد ترامب ببنائه على طول الحدود بين البلدين.

إلى ذلك قال "سبايسر" حسب ما أوردته وكالة "رويترز" إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تحدثا هاتفيا أيضا أمس السبت وناقشا ترتيب "اجتماعات إضافية خلال الأيام المقبلة".


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