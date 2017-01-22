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اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

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اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق

اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

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اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 11:49 اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. | حوادث و حقوق
اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير.
تداول مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الصور لطلاسيم و حروز تم العثور عليها بمقبرة بمدينة أكادير كانت مدسوسة بعناية فائقة داخل قطعة ورق الألمنيوم و كيس بلاستيكي محكم الإغلاق و من خلال فتحها عثر

شوف تيفي : " علاء الصنوبري

 

تداول مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الصور لطلاسيم و حروز تم العثور عليها بمقبرة بمدينة أكادير كانت مدسوسة بعناية فائقة داخل قطعة ورق الألمنيوم و كيس بلاستيكي محكم الإغلاق و من خلال فتحها عثر بداخلها على أرجل لدجاجة مكبلة و صورة لشابة عشرينية بلباس أمازيغي إضافة الى قطع سوداء و قنينة بها سائل أصفر اللون إضافة الى خربشات غير مفهومة .

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد، من مثل هذه الممارسات التي تنخر المجتمع المغربي بشكل كبير.

 

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شوف تيفي.علاء الصنوبري.اكادير.مقبرة.سحر.طلاسم.صور

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