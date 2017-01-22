اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. ﻿

شوف تيفي : " علاء الصنوبري
تداول مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الصور لطلاسيم و حروز تم العثور عليها بمقبرة بمدينة أكادير كانت مدسوسة بعناية فائقة داخل قطعة ورق الألمنيوم و كيس بلاستيكي محكم الإغلاق و من خلال فتحها عثر بداخلها على أرجل لدجاجة مكبلة و صورة لشابة عشرينية بلباس أمازيغي إضافة الى قطع سوداء و قنينة بها سائل أصفر اللون إضافة الى خربشات غير مفهومة .
وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد، من مثل هذه الممارسات التي تنخر المجتمع المغربي بشكل كبير.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.