اللهم إحفظنا...شوفو شنو لقاو في مقبرة بأكادير. ﻿

تداول مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الصور لطلاسيم و حروز تم العثور عليها بمقبرة بمدينة أكادير كانت مدسوسة بعناية فائقة داخل قطعة ورق الألمنيوم و كيس بلاستيكي محكم الإغلاق و من خلال فتحها عثر

شوف تيفي : " علاء الصنوبري

تداول مجموعة من نشطاء الفايسبوك مجموعة من الصور لطلاسيم و حروز تم العثور عليها بمقبرة بمدينة أكادير كانت مدسوسة بعناية فائقة داخل قطعة ورق الألمنيوم و كيس بلاستيكي محكم الإغلاق و من خلال فتحها عثر بداخلها على أرجل لدجاجة مكبلة و صورة لشابة عشرينية بلباس أمازيغي إضافة الى قطع سوداء و قنينة بها سائل أصفر اللون إضافة الى خربشات غير مفهومة .

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد، من مثل هذه الممارسات التي تنخر المجتمع المغربي بشكل كبير.