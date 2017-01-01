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وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح ''قاهر المستحيل'' يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 11:22 وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح قاهر المستحيل يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه | منوعات
وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح ''قاهر المستحيل'' يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه
وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح ''قاهر المستحيل'' يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه

 

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وسط تهليل وتكبير من الطائفين وتوفير الحراسة الأمنية له.. الشاب القطري غانم المفتاح قاهر المستحيل يطوف 7 أشواط حول الكعبة على يديه

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