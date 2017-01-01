''فيسبوك'' يطلق دراسة تمكن الشركات من تبادل المعلومات فيما بينها ﻿

أطلق ''فيسبوك'' دراسة استطلاعية جديدة تسلط الضوء على مستقبل الشركات بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد هذه الدراسة مصدراً عالمياً جديداً للمعلومات عن الشركات الصغيرة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر





أطلق "فيسبوك" دراسة استطلاعية جديدة تسلط الضوء على مستقبل الشركات بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعد هذه الدراسة مصدراً عالمياً جديداً للمعلومات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر معلومات مفيدة تمكن الشركات من تبادل المعلومات بين بعضهم البعض وتشجعهم على استخدام التكنولوجيا لتوسيع أعمالهم، الدراسة تناولت أكثر من 140 ألف شركة صغيرة في 33 دولة حول العالم.



وقد ركزت نتائج الدراسة الاستطلاعية لهذا العام على ضرورة المساواة بين الجنسين، في جميع أنحاء العالم. وخلصت أنه رغم الحواجز التي تقف في وجه إنشاء شركة جديدة في بعض الدول تعتبر كبيرة، إلا أنه عندما تتغلب المرأة على هذه الحواجز، تكون واثقة بقدر ثقة الرجل حول توقعات الحاضر والمستقبل القريب المتعلقة بتجارتها.



ومع ارتفاع معدل الشركات التي تستفيد من أدوات الإنترنت الحديثة بشكل يومي، فقد وفرت الدراسة نظرة متعمقة إلى الاقتصاد المتنقل والرقمي، وتضيف أفكار فريدة ومفيدة إلى توقعات الشركة والتحديات المحيطة والتكتيكات المستخدمة ومعلومات عن التركيبة السكانية.

وتساهم الشركات الصغيرة بدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعتبر هذه الفئة من الشركات هي المسؤول الأول عن غالبية فرص العمل المتاحة في الاقتصادات على مستوى العالم، وذلك نتيجة اعتمادها على الأدوات الرقمية الحديثة، مما يسهم في تخطي حواجز الوصول إلى الاقتصاد العالمي. فقد وصلت العلاقات بين أفراد المجتمع إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، وليس من الغريب أن يكون لهذه المرونة والوصول البعيد شأن في بناء الثقة وتحقيق النمو. وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد صفحات الشركات الصغيرة الستّون مليون صفحة على فيسبوك، وعلى الصعيد العالمي، أكثر من مليار شخص على فيسبوك متصل على الأقل بتجارة واحدة في دولة أجنبية.





