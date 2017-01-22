بالصورة..هذا ما طلبه السفير التركي من الفنان لطيفة رأفت في زفاف المغربية إيمان الباني والتركي مراد يلدريم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن السفير الترکي بالمغرب، طلب من الفنانة المغربية لطیفة رأفت، تقدیم هديته للمغربية إيمان الباني.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن السفير الترکي بالمغرب، طلب من الفنانة المغربية لطیفة رأفت، تقدیم هديته للمغربية إيمان الباني.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الهدية عبارة عن إسوارة تركية، قامت لطيفة رأفت سلطانة الأغنية المغربية بمنحها لملكة جمال المغرب إيمان الباني.



تجدر الإشارة إلى أن مدينة الصخيرات، شهدت أمس السبت، إقامة عرس المغربية إيمان الباني و زوجها الممثل التركي مراد يلدريم وسط حضور لشخصيات معروفة في العديد من المجالات.



