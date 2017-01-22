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بعد ''الروخ'' ممثلة مغربية مشهورة تعترف أن الكاميرا الخفية ''جار و مجرور'' مفبركة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 10:44 بعد الروخ ممثلة مغربية مشهورة تعترف أن الكاميرا الخفية جار و مجرور مفبركة | ثقافة و فنون
بعد ''الروخ'' ممثلة مغربية مشهورة تعترف أن الكاميرا الخفية ''جار و مجرور'' مفبركة
اعترفت الممثلة المغربية ''بشرى أهريش'' أنها شاركت في احدى حلقات برنامج رمضاني للكاميرا الخفية والتي كانت حسبها مفبركة .

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



اعترفت الممثلة المغربية "بشرى أهريش" أنها شاركت في احدى حلقات برنامج رمضاني للكاميرا الخفية والتي كانت حسبها مفبركة .

وأكدت "بشرى أهريش"، و التي حلت ضيفة على برنامج حواري بإحدى القنوات الوطنية المغربية، أنها شاركت في برنامج الكاميرا الخفية "جار و مجرور" و الذي بث على القناة الثانية بشكل مفبرك و بسيناريو مكتوب .

و أضافت الممثلة المغربية المحبوبة أنها كانت قد شاركت في ثلاث برامج للكاميرا الخفية بثت في شهر رمضان الأولى بعنوان "الشمتة" و الثانية " واقيلا هو" و البرنامج الثالث و التي اعترفا بفبركة حلقته و هو "جار و مجرور".

يذكر أن الممثلة التلفزيونية والسينمائية والمسرحية المغربية "بشرى أهريش" هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كما هي أيضا مديرة مسرح يعقوب المنصور وواحدة من نجوم التمثيل بالمغرب من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال المغربية خصوصا الكوميدية منها والتي ارتبط اسمها في الأونة الأخيرة بالفنان عبدالله فركوس من خلال عدد من الانتاجات التلفزية والسينمائية كان آخرها الفيلم السينمائي "الفروج ".

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الروخ بشرى أهريش مفبركة جار و مجرور الكاميرا الخفية

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