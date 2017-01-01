خطير ومؤلم..ظروف اجتماعية تدفع بشاب إلى الانتحار بإضرام النار في جسده بأزمور..وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اهتز دوار ''سيدي حميدة'' الموجود على مستوى جماعة سيدي علي بن حمدوش بأزمور ضواحي مدينة الجديدة،ليلة أمس السبت، على وقع عملية انتحار مؤلمة، قام خلالها شاب بقتل نفسه بإضرام النار في كامل جسده.

"شوف تيفي"

اهتز دوار "سيدي حميدة" الموجود على مستوى جماعة سيدي علي بن حمدوش بأزمور ضواحي مدينة الجديدة،ليلة أمس السبت، على وقع عملية انتحار مؤلمة، قام خلالها شاب بقتل نفسه بإضرام النار في كامل جسده.

وحسب مصادر جديدية فإن الهالك البالغ قيد حياته 27 سنة، والذي كان يمر بظروف اجتماعية جد صعبة، قام بسكب "الدوليو"، ثم أضرم النار بجسده، في مشهد وصف بالخطير والمروع.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي وفور توصلها بإخبارية حلت بعين المكان مرفوقة بالوقاية المدنية التي نقلت بسيارة للإسعاف الشاب على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي لمدينة أزمور، إلا أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الحروق التي أصيب بها.