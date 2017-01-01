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يا ريي السلامة.. عمل بطولي ينتهي بجريمة مروعة: مقتل شاب حاول الدفاع عن صديقته وحمايتها من الاغتصاب بغابة بمدينة طنجة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 10:29 يا ريي السلامة.. عمل بطولي ينتهي بجريمة مروعة: مقتل شاب حاول الدفاع عن صديقته وحمايتها من الاغتصاب بغابة بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
يا ريي السلامة.. عمل بطولي ينتهي بجريمة مروعة: مقتل شاب حاول الدفاع عن صديقته وحمايتها من الاغتصاب بغابة بمدينة طنجة
شهدت غابة الرميلات بمدينة طنجة،أمس السبت، جريمة قتل مروعة، بطلها شخصان أقدما على قتل شاب حاول إنقاذ صديقته من الاغتصاب.

"شوف تيفي"



شهدت غابة الرميلات بمدينة طنجة،أمس السبت، جريمة قتل مروعة، بطلها شخصان أقدما على قتل شاب حاول إنقاذ صديقته من الاغتصاب.

وحسب مصادر محلية طنجاوية فإن الضحية كان رفقة صديقته يتجولان بالغابة المذكورة، قبل أن يتعرضا لهجوم من مسلحين حاولا اختطاف الفتاة واغتصابها،وهو ما جعل الضحية يقوم بمحاولة لمنعهما ليصاب بطعنات أسقطته أرضا جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، بينما تم فتح تحقيق لمعرفة هوية المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة..


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