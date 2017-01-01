مشا فيها.. مغربي قتل صاحبو في الطاليان وها علاش ﻿

أقدم مهاجر مغربي يرجح أنه سري بإيطاليا على قتل صديقه الإيطالي، بعد نشوب خلافات حادة بين الاثنين، حيث أرداه قتيلا على الفور، بعد طعنة قاتلة.

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أقدم مهاجر مغربي يرجح أنه سري بإيطاليا على قتل صديقه الإيطالي، بعد نشوب خلافات حادة بين الاثنين، حيث أرداه قتيلا على الفور، بعد طعنة قاتلة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن المغربي الذي يبلغ من العمر 30 سنة، حكمت عليه المحكمة بخمسة عشر سجنا نافذا، وذلك بعد اعتقاله، حيث كشفت الشرطة أن دافع القتل كان وراءه خلافات بين الاثنين بسبب المخدرات.