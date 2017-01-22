فريق طبي إسباني ينحج في عملية زرع نخاع عظمي لطفلة مغربية ﻿

أجرى فريق طبي إسباني يوم الخميس الماضي عملية زرع نخاع عظمي ناجحة لطفلة مغربية تبلغ من العمر 11 سنة بإحدى المستشفيات بمدينة برشلونة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أجرى فريق طبي إسباني يوم الخميس الماضي عملية زرع نخاع عظمي ناجحة لطفلة مغربية تبلغ من العمر 11 سنة بإحدى المستشفيات بمدينة برشلونة.

و أكدت مصادر خاصة لـ"شوف تيفي" أن الطفلة المنحذرة من مدينة تاوريرت و المقيمة ببرشلونة قد أجريت لها عملية معقدة للنخاع العظمي , أخد بعض منه من أحد أقاربها .

وأضافت المصادر ذاتها أن الطفلة المغربية والتي لم تستفق بعد من غيبوبتها بحكم العملية المعقدة التي أجريت لها لازالت ترقد في مستشفى "فال ديبرون" من أجل متابعة حالتها الصحية.

حري بالذكر أن الفتاة المغربية كانت قد خضعت لعمليتين سابقتين كللتا بالفشل في حين نجح الطاقم الطبي الإسباني في إجراء العملية الثالثة .