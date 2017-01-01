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مثير .. بعد سقوط مجموعة من شركات التسويق الشبكي، شركة تفلت من المتابعة بأعجوبة

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 02:32 مثير .. بعد سقوط مجموعة من شركات التسويق الشبكي، شركة تفلت من المتابعة بأعجوبة | مجتمع
مثير .. بعد سقوط مجموعة من شركات التسويق الشبكي، شركة تفلت من المتابعة بأعجوبة
بعد سقوط مجموعة من شركات التسويق الشبكي قبيل نهاية السنة الفارطة، والتي سطت بطرق فنية على أموال مجموعة من المواطنين، خرجت إحدى هذه المؤسسات المتخصصة في التسويق الشبكي والهرمي من عنق الزجاجة، بعد

شوف تيفي

بعد سقوط مجموعة من شركات التسويق الشبكي قبيل نهاية السنة الفارطة، والتي سطت بطرق فنية على أموال مجموعة من المواطنين، خرجت إحدى هذه المؤسسات المتخصصة في التسويق الشبكي والهرمي من عنق الزجاجة، بعد أن توضح أنها تسير بطريقة قانونية.

وكشف مصدر جيد الاطلاع أن هذه الشركة وبعد أن تم الحجز على حساباتها البنكية، رفعت شكاية تجرد فيها مجموعة من الخروقات التي شابت إغلاق حساباتها المفتوحة في بنك "التجاري وفا بنك"، مما خلق لها مشاكل واسعة في تعاملاتها المالية والإدارية، الشيء الذي جعلها ترفع تظلما للمسؤولين.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد هذا التحرك أصبحت الشركة تمارس أنشطتها هذا الأسبوع كالمعتاد، بعد أن تم رفع حصار على أرصدتها البنكية، مما انعكس على المنخرطين فيها الذين يعدون بالآلاف.

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