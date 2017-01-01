لبنان تنجو من هجوم إرهابي مشابه لسيناريو الملهى التركي ﻿

كادت فاجعة كبرى أن تحل بلبنان اليوم، حيث تم إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف أحد الملاهي الحمراء بلبنان، لكن يقظة عناصر المخابرات وفرع المعلومات، أحبطت العملية قبل وقوعها.

شوف تيفي

كادت فاجعة كبرى أن تحل بلبنان اليوم، حيث تم إحباط عملية انتحارية كانت تستهدف أحد الملاهي الحمراء بلبنان، لكن يقظة عناصر المخابرات وفرع المعلومات، أحبطت العملية قبل وقوعها.

وأشارت تلفزيون الجديد اللبناني، إلى أنه تم توقيف الانتحاري وهو فلسطيني الجنسية مع الحزام الناسف أثناء محاولته الدخول إلى أحد الملاهي الحمراء حيث كان ينوي تفجير نفسه، في مشهد كان سيعيد سيناريو الملهى التركي بطريقة أخرى.