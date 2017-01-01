اعتقال مشتبه بهما بدهس شرطي فاس، وهذه هي التفاصيل ﻿

اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس شخصين يشتبه في تورطهما في التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير نجم عنها تعريض موظف شرطة لإصابات جسدية.

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اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس شخصين يشتبه في تورطهما في التسبب عمدا في ارتكاب حادثة سير نجم عنها تعريض موظف شرطة لإصابات جسدية.

وأفاد بلاغ أمني أن الواقعة تعود إلى 12 يناير الماضي، عندما كان الموقوفان على متن سيارة خفيفة وعمدا تحت تأثير الكحول المفرطة على اقتحام نقطة المراقبة المرورية بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، مما تسبب في تعريض ضابط الأمن لإصابات جسدية نقل على إثرها لمستشفى المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات والأبحاث الميدانية مكنت من تشخيص المشتبه فيهما، وتحديد مكان تواجدهما، قبل أن يتم ضبطهما في حالة اعتقال، حيث يوجدان تحت الحراسة النظرية وذلك على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.