نايضة “ماحيا” بخريبكة والأمن يتدخل ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة , بأحد المنازل الواقعة بالحي السكني المقاومة, من حجز كميات مهمة وصلت الى حوالي 320 لتر من مسكر ''ماء الحياة'' التقليدي الصنع كانت معدّة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة , بأحد المنازل الواقعة بالحي السكني المقاومة, من حجز كميات مهمة وصلت الى حوالي 320 لتر من مسكر "ماء الحياة" التقليدي الصنع كانت معدّة للترويج والاستهلاك فيما تمكن موزعها من الفرار عبر استغلال أسطح المنازل المجاورة بحي لبريك الشعبي بخريبكة.



وكانت عناصر الشرطة القضائية بخريبكة قد شكلت فرقة أمنية عهد إليها محاربة ظاهرة ترويج المخدرات الكحولية بكافة أنحاء المدينة، في إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها فرقة الشرطة القضائية من أجل تجفيف منابع بيع وتوزيع الخمور بشتى أصنافها.