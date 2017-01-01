بالفيديو..بداية وصول مجموعة من الفنانين والمشاهير لعرس إيمان الباني ومراد يلدريم...وهذه أسماءهم ﻿

بدأت في هذه اللحظات تصل الوفود المدعوة لحضور فعاليات حفل زفاف الفنانة المغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم، والذي يقام في هذه اللحطات بالرباط.

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بدأت في هذه اللحظات تصل الوفود المدعوة لحضور فعاليات حفل زفاف الفنانة المغربية إيمان الباني والممثل التركي مراد يلدريم، والذي يقام في هذه اللحطات بالرباط.

وحضر في هذه الأثناء كل من الفنانة لطيفة رأفت، بشرى أهريش، لطيفة أحرار، الإذاعي مومو، والفنان عبد الرحيم الصويري ومجموعة أخرى من الممثلين والمشاهير وعائلات العروسين.



