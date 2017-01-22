 بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل ﻿
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بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 22 يناير 2017 / 00:15 بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
بالصور وعلى غفلة.. الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل
تحت تصفيقات الجماهير الغفيرة التي حضرت حفل جمعية ''روطاراكت كازا زينيت'' بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس مساء أمس الجمعة، غادر الفنان رشيد مرجان منصة الحفل على وجه السرعة، بعد إصابته

شوف تيفي
تحت تصفيقات الجماهير الغفيرة التي حضرت حفل جمعية ''روطاراكت كازا زينيت'' بالقاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس مساء أمس الجمعة، غادر الفنان رشيد مرجان منصة الحفل على وجه السرعة، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثانية في وجهه.
وجاءت هذه الحادثة بعد قيام مرجان بمجموعة من العروض النارية على منصة الحفل، حيث أصيب في وجهه بالنار على غفلة، في مشهد خلف حالة من الذعر لدى الجماهير الحاضرة، التي صفقت بحرارة لرشيد بعد مغادرته للمنصة متوجها لمستشفى ابن رشد.
جدير بالذكر أن هذا الحفل الخيري الذي ستعود مداخيله لتحقيق أعمال اجتماعية، نحو جبال الأطلس، شارك فيه فرقة رشيد مرجان للطبول، الكوميدي سعيد الناصري، الفنانة أميمة أمسعدي، والإعلامي والكوميدي محمد عزام الملقب بـ''بهلول''.
الفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيلالفنان رشيد مرجان يحرق وجهه بالألعاب النارية وهذه هي التفاصيل

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حفل حادثة ألعاب نارية

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