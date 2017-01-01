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ليلة الجمعة.. يوم العثور على الرضع بالشوارع المغربية بامتياز وها فين لقاو عاوتاني رضيع آخر

بتاريــخ : 21 يناير 2017 / 23:24 ليلة الجمعة.. يوم العثور على الرضع بالشوارع المغربية بامتياز وها فين لقاو عاوتاني رضيع آخر | حوادث و حقوق
ليلة الجمعة.. يوم العثور على الرضع بالشوارع المغربية بامتياز وها فين لقاو عاوتاني رضيع آخر
يبدو أن ظاهرة ''ولد ولوحو'' تنامت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث أصبح العثور على رضيع بالشارع شيء عادي، فبعد طنجة والناظور والدار البيضاء، عثر مساء أمس الجمعة على رضيع آخر حديث الولادة بمدينة العيون.

شوف تيفي
يبدو أن ظاهرة ''ولد ولوحو'' تنامت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث أصبح العثور على رضيع بالشارع شيء عادي، فبعد طنجة والناظور والدار البيضاء، عثر مساء أمس الجمعة على رضيع آخر حديث الولادة بمدينة العيون.
وكشفت مصادر محلية أن أحد المواطنين سمع صوتا غريبا، وبعد تفقده وجده يعود لرضيع يئن في هذا الصقيع الذي يضرب المملكة هذه الأيام، حيث يتمتع بصحة جيدة، وملفوف في غطاء خاص، على مقربة من شارع 24 نونبر.
وأضافت المصادر ذاتها أنه قد تم إبلاغ السلطات بالمدينة التي فتحت تحقيقا في النازلة، وقد أصبحنا على وشك ''موضة ولد ولوحو''، في غياب تام لمشاعر الإنسانية وتصلب كبد الأمهات عن فلذات أكبادهم.

 

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رضيع العيون ظاهرة طنجة

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