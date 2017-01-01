غير سار للاجئين، ألمانيا تدرس إرجاع 550 طالب لجوء إلى بلادهم خصوصا المغاربة ﻿

يبدو أن الأيام القادمة قد تكون صعبة على المغاربة اللاجئين بألمانيا، حيث تدرس الأخيرة 550 حالة من المنتظر أن تعود إلى بلادها، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، خصوصا بعد تعرضها لحادث الدهس خلال

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يبدو أن الأيام القادمة قد تكون صعبة على المغاربة اللاجئين بألمانيا، حيث تدرس الأخيرة 550 حالة من المنتظر أن تعود إلى بلادها، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، خصوصا بعد تعرضها لحادث الدهس خلال أعياد الميلاد بواسطة شاحنة، من طرف أنس العامري وهو لاجئ يحمل الجنسية التونسية.

وكشف موقع ''رويترز'' أن وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره قال إنه سيتم تشكيل لجنة ستدرس ملفات هؤلاء اللاجئين، حتى يتسنى لها التقرير في مصيرهم، وتحديد هل سيتم ترحيلهم أم لا.

وكشف المصدر ذاته أن كل ما قد يمثل خطرا أمنيا على ألمانيا فإنه سيتم الحسم في مصيره بإرجاعه لبلاده، أو احتجازه.



