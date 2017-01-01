هذه أسباب وفاة والد البطل المغربي مهدي بناني ﻿

علمت شوف تيفي على أن والد البطل المغربي مهدي بناني الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت بمدينة مراكش، كان قيد حياته يعاني من مرض القلب حيث خطفه الموت بسبب سكتة قلبية.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي على أن والد البطل المغربي مهدي بناني الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت بمدينة مراكش، كان قيد حياته يعاني من مرض القلب حيث خطفه الموت بسبب سكتة قلبية.

وأضاف ذات المصدر أنه سيوارى جثمان الراحل عبد الإله بناني غدا الأحد بمقبرة بنانيين بباب الفتوح بفاس بعد صلاة الظهر، وكانت وصية والد مهدي بناني بطل الفورمولاوان أن يُدفن بالقرب من أخته بالمقبرة المذكورة.

جدير بالذكر أنه في هذه الأثناء عائلة البناني تستقبل التعازي من أقرباء وأًصدقاء المرحوم بفيلا أخيه بمدينة فاس.